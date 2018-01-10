Трамп заявил, что вместе с Норвегией борется с коммунизмом и терроризмом

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что его страна вместе с Норвегией борется с коммунизмом и терроризмом.

"Мы плечом к плечу боремся с общими угрозами для нашей свободы, безопасности и ценностей. Вместе мы боремся с коммунизмом и терроризмом", — заявил Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

Также Трамп отметил сотрудничество Вашингтона и Осло в сфере биообороны. Он поблагодарил Норвегию за работу по улучшению вакцин и предотвращению заболеваний. По его словам, "это позволило спасти много жизней".