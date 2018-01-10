Власти Нью-Йорка подали в суд на крупнейшие нефтяные компании мира

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Нью-Йорка подали иск против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний с целью получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления, говорится в заявлении на официальном сайте Нью-Йорка.

"Город будет пытаться получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за многие миллиарды, которые город потратит на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата", — говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об убытках, которые город вынужден возмещать уже сейчас, а также о тех, которые он понесет в течение всего 21 века.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что штаты выходят из Парижского соглашения – первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. За участие в этом соглашении выступала администрация экс-президента США Барака Обамы.

Это решение вызвало критику со стороны части общественности и политической элиты в штатах и за рубежом. Трамп объяснил свое решение тем, что участие в соглашении невыгодно США с экономической точки зрения. При этом ранее президент называл теорию о глобальном потеплении выдумкой.