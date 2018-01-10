Представитель Дерипаски назвал причину для иска против Манафорта

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Компания Олега Дерипаска Surf Horizon Ltd только в прошлом году получила доказательства того, что экс-глава предвыборного штаба президента США Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс тайно получили прибыль от инвестиций Surf в группу украинских компаний Black Sea Cable, сообщил РИА Новости представитель Олега Дерипаски.

"Только в прошлом году Surf получила доступ к доказательствам, указывающим на то, что Манафорт и Гейтс не только должным образом не контролировали осуществление инвестиционной сделки, но и тайно извлекли из нее прибыль", — сказал представитель Дерипаски.

Он подтвердил, что в среду компания Дерипаски Surf Horizon Ltd. подала иск против Пола Манафорта и Рика Гейтса в федеральный окружной суд США по южному округу штата Нью-Йорк иск о взыскании убытков и штрафа в отношении инвестиций, сделанных Surf в группу украинских компаний Black Sea Cable. "Данная инвестиция была осуществлена Surf после того, как Манафорт и Гейтс убедили в ее целесообразности, а также взяли на себя обещание контролировать ее исполнение. Инвестиционная сделка завершилась неудачей, при этом были бесследно утрачены более 26 миллионов долларов", — добавил представитель российского бизнесмена.

Авторы иска утверждают, что Манафорт и Гейтс "увели" инвестиции Surf Horizon в размере более 18,9 миллиона долларов, а также еще 7,5 миллиона долларов, выплаченные за обеспечение сделки. Согласно иску, в результате "исчезли более 26 миллионов долларов", но ответчики не смогли объяснить "как они были потрачены или что произошло с инвестициями". Как следует из иска суда, Манафорт и Гейтс "мошенническим образом убедили Surf участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки Black Sea Cabel, в то время как реальная стоимость приобретения Black Sea Cabel составляла 17 миллионов 804 тысячи 160 долларов, поэтому ответчики могли получить личную прибыль в размере более 1,1 миллиона долларов"

"Иском Surf требует возмещения ущерба за понесенные убытки от мошенничества ответчиков, их грубой халатности, вопиющей вероломности, жадности и самоуправства, а также возмещение убытков в размере 25 миллионов долларов", — говорится в документе. Ранее сообщалось, что Манафорт проводил финансовые операции через Кипр, например, в 2014 году он использовал кипрские фиктивные компании в сделке на 19 миллионов долларов с российским миллиардером Олегом Дерипаской по покупке украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Также, по данным агентства, в октябре 2009 года связанная с Манафортом компания получила 1 миллион долларов от неизвестной фирмы через Банк Кипра. В тот же день эта сумма была выведена с аккаунта, причем в двух частях по 500 тысяч долларов.

Ранее СМИ также сообщали, что десять лет назад Манафорт, против которого спецпрокурор по "российскому вмешательству в выборы в США" выдвинул обвинения в финансовых махинациях, работал на Дерипаску якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение агентства, Манафорт и Дерипаска подписали десятимиллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах якобы содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансфертах.