В Швейцарии будут защищать права лобстеров на безболезненную смерть

ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Швейцария будет защищать права лобстеров на безболезненную смерть, говорится на сайте правительства страны.

В среду по итогам заседания правительства Федеральный Совет принял решение о внесении поправок в ветеринарное законодательство, которые вступят в силу с 1 марта 2018 года. Они касаются, в частности, борьбы с нелегальным ввозом и торговлей собаками, запретом на использование устройств, которые не дают собакам лаять.

Кроме того, новые поправки защищают права лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле. Согласно решению правительства, все десятиногие ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде, и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Кроме того, перед смертью животные должны быть оглушены. Таким образом, в Швейцарии с марта будет запрещено варить живьем лобстеров и других членистоногих, кидая их сразу в кипящую воду.