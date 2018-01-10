В Швейцарии будут защищать права лобстеров на безболезненную смерть

ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Швейцария будет защищать права лобстеров на безболезненную смерть, говорится на сайте правительства страны.
Кроме того, новые поправки защищают права лобстеров на безболезненную смерть в кастрюле. Согласно решению правительства, все десятиногие ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде, и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Кроме того, перед смертью животные должны быть оглушены. Таким образом, в Швейцарии с марта будет запрещено варить живьем лобстеров и других членистоногих, кидая их сразу в кипящую воду.