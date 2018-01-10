Всемирно известный дирижер покинул пост из-за секс-скандала

ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Мария Табак. Художественный руководитель и главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра 81-летний швейцарец Шарль Дютуа досрочно покинул свои посты в связи с сексуальным скандалом.

Контракт Дютуа был до октября 2019 года, однако в конце 2017 года мировые СМИ сообщили, что три оперные певицы и сотрудница оркестра заявили о сексуальных домогательствах со стороны Дютуа в период с 1985 по 2010 год. Несмотря на то, что Дютуа опровергает обвинения, отношения с ним уже разорвали несколько оркестров.

"Хотя мистер Дютуа продолжает консультации с юристами с тем, чтобы обеспечить свою защиту, затянувшаяся неопределенность и сообщения СМИ делают дальнейшее его пребывание на своих постах неприемлемым", — говорится в поступившем в РИА Новости совместном заявлении администрации оркестра и Дютуа.