США потребовали от Ирана освободить всех политзаключенных

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США требуют немедленного освобождения политзаключенных в Иране, в том числе арестованных участников мирных акций протеста, заявил в среду Белый дом.

"США призывают немедленно освободить всех политзаключенных в Иране, в том числе тех, кто пострадал в результате подавления недавних акций протеста", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Там указывается, что администрация США "глубоко обеспокоена арестами на прошлой неделе тысяч иранских граждан, участвовавших в мирных протестах".

"Последовавшие за этим сообщения о том, что представители режима пытали и даже убивали этих демонстрантов, являются даже еще более тревожными", — сказано в заявлении.

В Белом доме пообещали "не молчать, пока иранская диктатура подавляет основные права своих граждан, и привлекать лидеров страны к ответственности за любые нарушения". Там отмечается, что "участники протестов выражают законные требования по прекращению давления со стороны властей, коррупции и распыления государственных ресурсов на военные авантюры".

"Иранский режим высказывается в поддержку демократии, но когда его собственный народ выражает стремление к лучшей жизни, он вновь проявляет свою жестокую сущность", — отметили в Белом доме.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Всего в ходе беспорядков, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.