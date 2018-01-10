На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду в иранской провинции Керманшах на западе страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранский сейсмографический центр.

Земные толчки зафиксированы в 19.26 по местному времени (18.56 мск) в 19 километрах от города Кузеран, в 22 километрах от города Ревансер и в 30 километрах от города Камьяран. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,1 произошло в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб (провинция Керманшах), пострадали более 50 человек.