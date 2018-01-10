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Компания Дерипаски подала иск против Манафорта

22:3410.01.2018
(обновлено: 22:36 10.01.2018)
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© AP Photo / Alex BrandonЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Архивное фотоЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Компания российского миллиардера Олега Дерипаски Surf Horizon подала иск против экс-главы предвыборного штаба президента США Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в суд Нью-Йорка из-за сделки вокруг украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable, свидетельствует иск, поданный ранее в среду в суд Нью-Йорка.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke
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Согласно тексту искового документа, Манафорт и Гейтс действовали в собственных корыстных интересах в ходе сделки по покупке Surf Horizon, принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable.

Авторы иска утверждают, что Манафорт и Гейтс "увели" инвестиции Surf Horizon в размере более 18,9 миллионов долларов, а также еще 7,5 миллионов долларов, выплаченные за обеспечение сделки. Согласно иску, в результате "исчезли более 26 миллионов долалров", но ответчики не смогли объяснить "как они были потрачены или что произошло с инвестициями". Как следует из иска суда, Манафорт и Гейтс "мошенническим образом убедили Surf участвовать в капиталовложении на сумму 18 миллионов 938 тысяч 400 долларов для покупки Black Sea Cabel, вто время как реальная стоимость приобретения Black Sea Cabel составляла 17 миллионов 804 тысячи 160 долларов, поэтому ответчики могли получить личную прибыль в размере более 1,1 миллионов долларов"

"Иском Surf требует возмещения ущерба за понесенные убытки от мошенничества ответчиков, их грубой халатности, вопиющей вероломности, жадности и самоуправства, а также возмещение убытков в размере 25 миллионов долларов", — говорится в документе. Ранее сообщалось, что Манафорт проводил финансовые операции через Кипр, например, в 2014 году он использовал кипрские фиктивные компании в сделке на 19 миллионов долларов с российским миллиардером Олегом Дерипаской по покупке украинского телевизионного провайдера Black Sea Cable. Также, по данным агентства, в октябре 2009 года связанная с Манафортом компания получила 1 миллион долларов от неизвестной фирмы через Банк Кипра. В тот же день эта сумма была выведена с аккаунта, причем в двух частях по 500 тысяч долларов.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AFP 2017 / Chip Somodevilla / Getty Images North America
Манафорт и Гейтс останутся под домашним арестом до 16 января

Ранее СМИ также сообщали, что десять лет назад Манафорт, против которого спецпрокурор по "российскому вмешательству в выборы в США" выдвинул обвинения в финансовых махинациях, работал на Дерипаску якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение агентства, Манафорт и Дерипаска подписали десятимиллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах якобы содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансфертах.

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