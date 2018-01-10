Пентагон сообщил об уничтожении трех лидеров "Аль-Каиды"* в Йемене

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. В результате авиаударов США в Йемене в ноябре и декабре 2017 года были уничтожены три командира группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, сообщает Центральное командование США.

По данным командования, 20 ноября в провинции Эль-Бейда был уничтожен Умар аль-Санаани, который входил в руководящий комитет группировки.

Позднее, 15 декабря, в той же провинции был убит координатор внешних операций АКАП Микдад аль-Санаани, а 19 декабря – Хабиб аль-Санаани, посредник, имевший связи со старшим руководством АКАП и отвечавший за переброску оружия, взрывчатки и финансов.

* Террористическая организация, запрещенная в России