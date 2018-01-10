Ассанж готовится получить гражданство Эквадора, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж начал процедуру вступления в гражданство Эквадора. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Телеканал приводит учетный номер журналиста в системе гражданского регистра страны. Ранее в Twitter Ассанжа появилась фотография, на которой он запечатлен в национальной форме сборной Эквадора по футболу.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к властям страны с просьбой о политическом убежище из-за возможной экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.