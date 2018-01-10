Во Франции изменили приговор активистке, повредившей восковую фигуру Путина

ПАРИЖ, 10 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Кассационный суд во Франции отменил в среду решение Апелляционного суда по делу активистки движения Femen Яны Ждановой, которая устроила в июне 2014 года акцию в музее восковых фигур Гревен в Париже, повредив восковую фигуру президента РФ Владимира Путина.

Как передает в среду газета Figaro, по решению Кассационного суда Жданову ждет новое разбирательство в Апелляционном суде.

В середине октября 2014 года парижский суд признал Жданову виновной в нанесении ущерба и эксгибиционизме, приговорив ее к штрафу в размере 1500 евро, а также выплате музею 3004 евро за материальный ущерб и 1000 евро за моральный ущерб.

Тогда приговор Ждановой стал первым во Франции обвинительным приговором в отношении активистки движения Femen.

В январе 2017 года Апелляционный суд Парижа пересмотрел решение суда первой инстанции, сняв с Ждановой обвинения в эксгибиционизме, приговорив ее к штрафу в размере 600 евро за нанесение ущерба и оставив в силе решение по выплатам, предназначенных музею.