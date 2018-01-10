Трамп надеется, что переговоры Сеула и Пхеньяна пойдут на благо всего мира

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что переговоры между КНДР и Южной Кореей пойдут на благо всего мира, но предупредил, что их реальных результатов придется ждать неделями и месяцами.

"Посмотрим, что будет Кто знает, куда это приведет, надеемся, что к успеху для всего мира, а не только для нашей страны. Будем смотреть, что будет происходить в предстоящие недели и месяцы", — сказал Трамп на заседании своего кабинета в среду.

Он несколько раз повторил, что в ходе состоявшегося ранее в среду телефонного разговора президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил благодарность США за проделанную работу.

Девятого января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам принято совместное заявление, согласно которому Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе — в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.