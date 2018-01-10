В Канаде загорелся ледяной отель

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар, сообщает The Weather Network.

Возгорание произошло в одном из номеров гостиницы. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Как отметил владелец заведения, когда ему позвонили с новостью о ЧП, он не мог поверить в случившееся.

Из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, их жизни ничто не угрожает.