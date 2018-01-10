В Иране обезвредили несколько группировок, причастных к беспорядкам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Силы безопасности Ирана обезвредили несколько группировок и лиц, причастных к организации беспорядков в стране в конце минувшего года, передает иранское министерство по делам разведки.

Силовикам несколькими днями ранее удалось обнаружить и задержать "террористические и антиреволюционные элементы", сообщает министерство.

"Удалось распознать и ликвидировать террористическую группировку в Сардаште, которая проникла на территорию страны с западных границ с целью совершения террористических актов", — говорится в сообщении ведомства, в котором отмечается, что у них были найдены три автомата Калашникова, а также большое количество военного снаряжения.

В провинции Фарс задержаны три человека, у которых обнаружены необходимые для производства "коктейлей Молотова" вещества и оборудование, а также материалы экстремистского содержания, в которых содержались призывы к различным этническим группам выступить против властей страны.

Сообщается о задержании других лиц, призывавших людей к беспорядкам и провоцировавших волнения, а также тех, кто нанес материальный ущерб государственной и частностей собственности.

Также была обнаружена группа из трех человек, связанных с "антиреволюционными группировками в Европе", занимавшихся изготовлением взрывчатых веществ и "коктейлей Молотова", однако место обнаружения этой группы не указывается.

Как сообщил источник агентству Fars , разведслужбы также обезвредили группу контрреволюционеров в городе Пираншахр на северо-западе Ирана. Группа, по данным источника, проникла в Иран для совершения взрывов и убийства людей, чтобы разжечь недовольство властями. "Они стреляли в силовиков и использовали крестьянок в качестве живого щита, когда их пытались арестовать", — цитирует агентство источник.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Всего в ходе беспорядков, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.