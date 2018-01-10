Небоевые потери украинских силовиков в Донбассе за год составили 98 человек

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Небоевые потери украинских силовиков в Донбассе в минувшем году составили 98 человек, сообщает в среду телеканал "112 Украина" со ссылкой на ответ Минобороны на информационный запрос.

"В минувшем году небоевые потери вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов", — сообщается на сайте телеканала.

Осенью 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.