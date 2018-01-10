Трамп и глава Южной Кореи обсудили северокорейское урегулирование

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора подчеркнули важность продолжения оказания максимального давления на КНДР, сообщили в Белом доме.

"Президент Мун проинформировал президента Трампа о результатах дискуссии между Северной и Южной Кореей 9 января и поблагодарил президента Трампа за его влиятельное лидерство, что сделало эти переговоры возможными", — заявили в Белом доме по итогам разговора.

Отмечается, что "оба лидера подчеркнули важность продолжения оказания максимального давления против КНДР".

"Трамп выразил открытость к проведению переговоров с КНДР в подходящее время и при правильных обстоятельствах. Президент Трамп заявил президенту Муну, что вице-президент Майк Пенс возглавит президентскую делегацию США на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане", — следует из сообщения.

Девятого января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам принято совместное заявление, согласно которому Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе — в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.