США не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы TOW

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США не планируют поставлять на Украину противотанковые комплексы TOW, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

"Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет", — сказал представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что рассчитывают получить от США комплексы TOW, а не Javelin, о которых шла речь ранее. Таким образом украинское командование опровергло сообщения о том, что в полку "Азов" уже используются Javelin.

В декабре администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет. Россия неоднократно предостерегала от планов поставки Киеву вооружений, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

TOW — один из наиболее распространенных в мире противотанковых комплексов, он стоит на вооружении десятков стран.