Президент Колумбии приостановили переговоры с повстанцами из АНО

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Колумбии приостановил участие правительства в переговорах с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).

Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито, после того как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям три месяца назад, закончил свое действие 9 января.

В своем выступлении президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил приверженность властей к продлению режима перемирия.

"Необъяснимым образом АНО не только отказалась от этого, но сегодня утром (в среду) развязала террористические атаки, именно в тот день, когда должен был стартовать новый цикл переговоров", — приводит слова президента радиостанция Caracol.

Президент заявил, что отзывает главу правительственной делегации из Кито для оценки перспектив переговорного процесса.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). С февраля 2017 года группировка ведет переговоры с правительством Колумбии о мире.