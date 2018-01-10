Посол КНДР назвал главную задачу в 2018 году

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главная задача в этом году — улучшение отношений между Севером и Югом, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Джун.

"Очень важной задачей является улучшение отношений между Севером и Югом", — сказал он на приеме для российских журналистов.

По словам посла, в этом году у КНДР большое событие — 70-летие основания республики. "Для Южной Кореи это тоже знаменательный год, они принимают зимнюю Олимпиаду. Поэтому этот год знаменателен как для Севера, так и для Юга", — сказал Ким Хен Джун.

Посол отметил, что ситуация на Корейском полуострове остаётся напряженной. "Если не снять такую напряженность, то мы не сможем совместно встретить праздники и не сможем добиться согласия между нами", — сказал он.