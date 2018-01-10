Американка после праздников вернула осыпавшуюся елку в магазин

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американка после праздников возвратила елку в магазин, потому что ее дерево "погибло", причем ей вернули деньги. Об этом пишет Metro со ссылкой на пользователя Facebook Скота Бентли.

По его словам, это произошло в магазине Costco в Лос-Анджелесе. Бентли отмечает, что не поверил бы в это, если бы не увидел своими глазами.

"Мое сердце кровью обливается, когда я думаю, что деньги ей были нужны настолько сильно, что она забыла о самоуважении и достоинстве", — пишет он.

Woman returns ‘dead’ Christmas tree to Costco in Jan. for full refund https://t.co/cKceXXaHDc — KRON4 News (@kron4news) January 10, 2018

​По его словам, он был так оскорблен увиденным, что не нашел в себе сил поговорить с женщиной. Однако он сделал снимок. "Вы серьезно?" — спросила она, но возражать не стала.