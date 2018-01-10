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Саакашвили намерен найти на Украине "300 спартанцев для управления страной"

18:0310.01.2018
(обновлено: 19:12 10.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен с четверга возобновить поездки по Украине для встреч с единомышленниками и "заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти" в стране.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили, который является на Украине подозреваемым в деле о содействии членам преступной организации, с октября минувшего года организовывает митинги в центре Киева, которые были временно приостановлены в связи с новогодними праздниками. Накануне его пресс-секретарь сообщила, что митинги планируется возобновить с 21 января.

"Они (власти — ред.) хотят отвлечь этим делом (уголовное дело против Саакашвили — ред.) нас от политических акций, но мы отвлекаться от политических акций не будем. Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами", — сказал Саакашвили журналистам в среду.

Он также сообщил, что в четверг намерен прийти в Апелляционный суд Киева, который рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест. Политик отметил, что если суд отклонит жалобу прокуратуры он "поедет по Украине". Саакашвили уточнил, что намерен "ездить по стране, встречаться с людьми, заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти на Украине". При этом он добавил, что в будущем планирует участвовать в следственных действиях правоохранительных органов.

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Кроме того, он заявил, что считает Украину "несостоявшимся государством". "Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду. Государство, которое не может защитить граждан, которое разрешает олигархам грабить граждан через тарифы, где все монополизировано в руках семей олигархов, и где правоохранительные органы используют только для защиты барыжной власти и для дальнейшего ограбления граждан, не может являться состоявшимся", — сказал Саакашвили.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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