США бросают вызов Турции, заявил Эрдоган

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. Вашингтон путем политически мотивированных решений своей судебной системы бросает вызов Анкаре, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя решение жюри присяжных суда США о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана.

Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США.

"Институты США путем политически мотивированных решений бросают вызов Турции. Я категорически не уважаю и не доверяю решениям американской судебной системы, связанным с так называемым процессом по нарушению эмбарго", — заявил Эрдоган, выступая на заседании Совета по юстиции в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT.

Он вновь обвинил США в покровительстве оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года. "Мы настаиваем на экстрадиции этого террориста, но те, кто ему покровительствует, отказываются. Между тем, они запросили у нас выдачи 12 террористов, и мы им их отправили. Мы направили США 4500 коробок с документами о FETO (организации Гюлена). У них нет никакого уважения к праву и законам", — отметил турецкий лидер.

Власти США в марте прошлого года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб сообщил на суде, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.