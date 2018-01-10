В Саудовской Аравии арестовали мужчину, носившего женское платье

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция Мекки в Саудовской Аравии арестовала мужчину после появления в соцсетях видео, где он одет в женское платье и изображает свадьбу, сообщила пресс-служба полиции Мекки.

Согласно сообщению, один из гостей, приглашенных на торжество, сообщил полиции 29 декабря 2017 года о случившемся. Он рассказал, что его пригласили на народное празднование в одном из частных заведений. Во время торжества неожиданно появились молодые люди, один из которых был одет в женскую одежду. Мужчины инсценировали свадьбу.

"Молодого человека, похожего на женщину, и его сопровождающих задержали, установили их личность, арестовали и направили их дело в генпрокуратуру для принятия дальнейших мер", — сообщает пресс-служба полиции.

Конкретные обвинения в адрес задержанного не раскрываются.

В Саудовской Аравии нет законов, касающихся сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако судьи руководствуются законами исламского права (шариата) при рассмотрении дел, связанных с внебрачными сексуальными отношениями, в том числе изменами, добрачными и однополыми сексуальными отношениями, а также другими "аморальными" поступками.