В Саудовской Аравии арестовали мужчину, носившего женское платье

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция Мекки в Саудовской Аравии арестовала мужчину после появления в соцсетях видео, где он одет в женское платье и изображает свадьбу, сообщила пресс-служба полиции Мекки.
"Молодого человека, похожего на женщину, и его сопровождающих задержали, установили их личность, арестовали и направили их дело в генпрокуратуру для принятия дальнейших мер", — сообщает пресс-служба полиции.
Конкретные обвинения в адрес задержанного не раскрываются.
В Саудовской Аравии нет законов, касающихся сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако судьи руководствуются законами исламского права (шариата) при рассмотрении дел, связанных с внебрачными сексуальными отношениями, в том числе изменами, добрачными и однополыми сексуальными отношениями, а также другими "аморальными" поступками.