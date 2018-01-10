Apple пообещала оградить детей от iPhone

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Apple ответила на призыв инвесторов решить проблему зависимости подрастающего поколения от смартфонов и пообещала бороться с детской гаджетоманией. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на портале iMore.
"Мы думаем о влиянии наших продуктов на потребителей и принимаем на себя ответственность", — добавил он.
Подобная реакция связана с публикацией открытого письма крупных инвесторов, которые владеют акциями Apple на два миллиарда долларов. К компании обратились с просьбой дать родителям больше возможностей для контроля за тем, как дети пользуются устройствами. Таким образом спонсоры намерены снизить уровень зависимости молодежи от гаджетов.