Турция объявила Год Трои

ЧАНАККАЛЕ (Турция), 10 янв — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турция объявила 2018 год Годом Трои, мероприятия по этому поводу прошли в среду в городе Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе Турции.

Троя — древний город в Малой Азии на побережье Эгейского моря, берущий начало в IV тысячелетии до н.э. и воспетый в поэме Гомера "Илиада". В этом году отмечается двадцатая годовщина включения Трои в список всемирного наследия ЮНЕСКО и ожидается открытие крупнейшего музея на территории музейного комплекса Трои.

"Троя — это источник вдохновения для целых цивилизаций, мать мифологии, центр встречи и борьбы Востока и Запада, она обладает уникальным наследием. Мы хотим не просто сохранить эти древние камни, доставшиеся нам в наследие, но и превратить это место в мировой музейный и туристический центр", — заявил губернатор Чанаккале Орхан Тавлы.

"В Турции нет залежей нефти, природных ископаемых, но есть огромные богатства в области культуры и истории. Нам выпало жить в удивительной географии, 24 цивилизации здесь прошли. Мы должны не только дорожить этими ценностями, но и нести ответственность за сохранение и передачу потомкам культурных богатств, оставленных нам предками. Будем пытаться сделать Турцию мировым брендом в области культуры, и Троя, известная всему миру, будет этому помогать", — заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

По его словам, турецкие власти планируют каждый год представлять миру разные культурно-исторические объекты.

"В рамках Года Трои мы будем устраивать в Турции и по всему миру концерты симфонической музыки, театральные постановки о Трое. Примем участие в десятках выставках, где главной темой будет Троя. Университеты будут проводить свои исследования. Будут сняты тематические короткометражные фильмы. Но и после 2018 года мы не закроем тему Трои и сделаем здесь особую туристическую зону", — отметил Куртулмуш.

Он добавил, что музей Трои, который планируется открыть в августе с участием президента Турции Тайипа Эрдогана, станет одним из центров культуры и туризма Турции и всего мира.