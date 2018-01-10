Допрос Саакашвили в СБУ длился более двух часов, заявил адвокат

16:5610.01.2018
(обновлено: 17:02 10.01.2018)
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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 2,5 часа давал показания Службе безопасности Украины (СБУ) по делу о содействии участникам преступной организации, в рамках которого он проходит подозреваемым, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
Саакашвили находился в помещении СБУ около четырех часов, однако, как сообщил журналистам его адвокат, сам допрос длился около 2,5 часов.
Саакашвили заявил журналистам, что все вопросы на допросе имели политический характер и касались акций его сторонников.
"Они меня спрашивали, я им давал объяснения, что означает мирная акция, как готовятся акции, каким образом люди оказались на акциях, кто эти люди, что означает координация политических сил, целый кур политологии я им провел. Все вопросы имели чисто политический характер, тут вообще намека нет на криминал, это чисто политическое дело", — заявил Саакашвили.
Чернолуцкий также сообщил, что в среду следователь СБУ вместе с прокурором планировали отобрать образцы голоса Саакашвили для проверки подлинности аудиозаписи разговора политика с Курченко. Однако защита потребовала разъяснений, какие именно образцы будут отбираться. В связи с этим следственное действие перенесли.
Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.
Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.