Допрос Саакашвили в СБУ длился более двух часов, заявил адвокат

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

Михаил Саакашвили прибыл в офис управления Службы безопасности Украины в Киеве на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. 10 января 2018

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 2,5 часа давал показания Службе безопасности Украины (СБУ) по делу о содействии участникам преступной организации, в рамках которого он проходит подозреваемым, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили находился в помещении СБУ около четырех часов, однако, как сообщил журналистам его адвокат, сам допрос длился около 2,5 часов.

Саакашвили заявил журналистам, что все вопросы на допросе имели политический характер и касались акций его сторонников.

"Они меня спрашивали, я им давал объяснения, что означает мирная акция, как готовятся акции, каким образом люди оказались на акциях, кто эти люди, что означает координация политических сил, целый кур политологии я им провел. Все вопросы имели чисто политический характер, тут вообще намека нет на криминал, это чисто политическое дело", — заявил Саакашвили.

Чернолуцкий также сообщил, что в среду следователь СБУ вместе с прокурором планировали отобрать образцы голоса Саакашвили для проверки подлинности аудиозаписи разговора политика с Курченко. Однако защита потребовала разъяснений, какие именно образцы будут отбираться. В связи с этим следственное действие перенесли.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

