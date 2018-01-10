ВЕНА, 10 янв — РИА Новости, Маргарита Костив. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил сожаление в связи с осквернением мемориала советским воинам в Вене, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

В ночь на 10 января неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям на венской площади Шварценбергплатц, постамент памятника был облит чёрной краской. Посольство России направило ноту протеста в МИД Австрии.

"Сегодня у меня был короткий разговор на эту тему, в том числе, с президентом Ван дер Белленом, и он выразил своё искреннее сожаление в связи с этим фактом", — сказал Любинский.

Он добавил, что посольство находится в контакте с правоохранительными органами, в частности, ставится вопрос об установке на площади камер видеонаблюдения.

В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9 — Bulat Khaydarov (@f_khaydarov) 10 января 2018 г.

"Что касается самого факта этого прискорбного инцидента и такого вызывающего акта вандализма, могу сказать, что и в Австрии, и в других европейских странах, многие туристы из которых посещают Вену, есть такие силы, которым позитивное и устойчивое развитие российско-австрийских отношений не очень нравится, и эти факты, видимо, связаны, прежде всего, с таким подходом", — добавил собеседник агентства.

В посольстве напомнили, что мемориал оскверняется не впервые — в январе 2017 года памятник был облит красной краской.