В Одесской области неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ МП

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм в городе Черноморск в ночь на среду, сообщается на сайте Одесской епархии УПЦ МП.

"В ночь с 9 на 10 января 2018 года был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм Черноморска. Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре. В частности, кощунники сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме", — сообщается на сайте епархии.

Сообщается, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

По данным епархии, в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто, виновные не понесли наказания.

"И вот уже в новом наступившем году волна преступлений и осквернения святынь продолжается. Такая тенденция говорит о том, что в нашем регионе появились определенные силы, которые стремятся подорвать сложившуюся за последние десятилетия конструктивную межрелигиозную ситуацию в Одесской области", — отмечает епархия.

Ранее Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы, радикалы расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.