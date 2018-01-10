В Паттайе в ДТП погиб россиянин

БАНГКОК, 10 янв – РИА Новости. Посольство России в Таиланде получило в среду официальное уведомление полиции курортного города Паттайя о гибели гражданина РФ в ночь с понедельника на вторник в ДТП с мотоциклом, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов.

Во вторник таиландские СМИ сообщали об аварии на набережной Джомтиен в Паттайе и гибели трех человек – молодого россиянина, находившегося за рулем мотоцикла, гражданки Таиланда, которая была пассажиром мотоцикла, и гражданина Кореи, переходившего улицу, которого сбил мотоцикл.

"Мы получили сегодня во второй половине дня официальное уведомление полиции Паттайи о гибели гражданина РФ Александра Захарова в ДТП с мотоциклом, во время которого погибли еще два человека – гражданин Кореи и гражданка Таиланда. Мы узнали о происшествии еще вчера, но официальный полицейский рапорт поступил к нам только сегодня", — сообщил агентству в среду заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке.

"Сейчас мы пытаемся установить связь с родными Захарова, будем готовить необходимые документы для репатриации останков погибшего: без официального полицейского рапорта мы не могли начинать подготовку этих документов", — добавил консул.