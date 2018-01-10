Серп и молот с памятника советским солдатам в Польше пустят на металлолом

ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Серп, молот и пятиконечные звезды с памятника советским солдатам в Щецине пустят на металлолом, сообщает Польское радио.

"В Щецине элементы отделки советского памятника, который стоит на пресечении Польского шоссе и улицы Неринга, не будут переноситься на Центральное кладбище, как это было с элементами ликвидированного уже монумента "Благодарности Советской Армии", который стоял на городской площади Польского солдата", — говорится в сообщении.

В скульптурной композиции памятника, о котором идет речь, присутствуют серп и молотом, а также пятиконечные звезды.

По словам Паулины Лондки из городского управления, от советского монумента не останется ни следа. "Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части утилизированы", — заявила она.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу минувшей осенью. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.

При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений.