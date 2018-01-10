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Эксперты: новая атомная боеголовка США грозит настоящей ядерной войной

16:0310.01.2018
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© AP PhotoСилуэты людей на фоне американского флага. архивное фотоСилуэты людей на фоне американского флага. архивное фото
© AP Photo

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новая атомная боеголовка малой мощности "для обороны Европы" на межконтинентальной баллистической ракете США Trident II в случае попытки применения грозит настоящей ядерной войной, считают опрошенные РИА Новости в среду военные эксперты.

Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore на военной базе в Девеселу, Румыния
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
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Так они прокомментировали планы администрации Дональда Трампа ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. О таком решении Белого дома написала газета The Guardian, ссылаясь на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США Джона Вулфстала.

В сообщении отмечено, что боеголовка будет использоваться на модифицированных ракетах Trident II (D5), установленных на подводных лодках. Главной целью переоснащения считается "сдерживание России от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе". По данным издания, в США также расширят перечень условий, являющихся обоснованием для применения ядерного арсенала, включая ответ на атаку без применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США намерены увеличить число кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis, для "обороны Европы".

Межконтинентальная тактика

Пуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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Средство доставки новой американской тактической ядерной боеголовки останется межконтинентальным, сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России (в 1994-1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин.

Он уточнил, что для понимания намерений США надо дождаться выхода очередного американского "ядерного обзора". "Видимо, идет утечка в преддверии того, что будет заложено в нем. Обзор ожидался в конце декабря (2017 года), теперь ожидается в конце января. Вполне возможно, что все это будет заложено в новом документе", — сказал генерал-полковник.

По его словам, "когда появится конкретика, что там имеется в виду в разработке новых ядерных боеголовок, тогда, видимо, последует и адекватный ответ от России".

США, как полагает Есин, хотят использовать ракеты Trident II в качестве "средств для компенсации того, что уступают России в арсенале тактического ядерного оружия".

Американские истребители F-16 на авиабазе в Словакии. Архивное фото
© AP Photo / CTK, Jan Koller
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"То есть часть оружия из стратегического назначения, как Trident II, хотят сделать средством тактическим. По сути, это ничего не меняет. Только заряд уменьшается для получения возможности применения его на поле боя. Средство доставки остается то же — оно межконтинентальной дальности. Трудно отличить. Мы же не знаем, какие там боеголовки стоят — тактические или стратегические. Для нас, по сути, это все равно, если они будут применены", — заключил генерал-полковник.

Американское заблуждение

"Это заблуждение американцев, что они могут применить ядерное оружие, где-нибудь в Европе, на Ближнем Востоке, а сами будут сидеть у себя на континенте "в шоколаде". Наши руководители опровергали, я помню, начальник Генерального штаба (ВС РФ) говорил, что эскалация неизбежна: все равно получат стратегический удар, как только они применят ядерное оружие. Причем получат по континентальной части Соединенных Штатов", — считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По его мнению, у США тактического ядерного оружия значительно меньше, чем у России — у американцев есть только авиабомбы в ядерном снаряжении.

"Они думают, как бы уравновесить. Вот придумали оснастить свои подводные лодки зарядами малой мощности. Это не секрет. США давно работают над созданием новой боеголовки для своих Trident. Мы такие же вещи делаем", — отметил генерал-лейтенант.

"Что касается ослабления ограничений на применение ядерного оружия, не хочу фантазировать — в конце января они должны выпустить обзор ядерной стратегии", — добавил Бужинский.

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