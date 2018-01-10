В Анкаре после скандала переименовали улицу, где расположено посольство ОАЭ

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. Городские власти Анкары переименовали 613-ю улицу, где расположено посольство ОАЭ, в улицу Фахреддина-паши после скандального твита главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейида аль-Нахайяна об этом османском генерале.

Муниципальные службы уже поменяли таблички с названием улицы, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что указание о переименовании улицы дал мэр Анкары Мустафа Туна. Это решение было утверждено муниципальным советом столицы Турции.

Фахреддиин-паша (Омер Фахреддин Тюрккан, Факхри-паша) был комендантом Медины в 1916–1919 годах в период арабского восстания против Османской империи. Возглавляемый им гарнизон османской армии стал последним воинским соединением, сложившим оружие перед войсками Антанты.

Аль-Нахайян ранее поделился в Twitter публикацией одного из пользователей с нелестным отзывом о Фахреддине-паше, который, как говорилось в публикации, якобы украл из Медины исламские реликвии и перевез их в Стамбул. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг резкой критике эту публикацию, заявив, что османский генерал защищал Медину и спас ценности от "разграбления со стороны оккупантов". Он добавил, что нападки на Турцию со стороны некоторых арабских лидеров связаны с их "неуспешностью и даже предательством".

Временный поверенный в делах ОАЭ в Турции был вызван в турецкий МИД, где ему выразили резкую реакцию Анкары на скандальный твит министра.