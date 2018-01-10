В Анкаре после скандала переименовали улицу, где расположено посольство ОАЭ

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. Городские власти Анкары переименовали 613-ю улицу, где расположено посольство ОАЭ, в улицу Фахреддина-паши после скандального твита главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейида аль-Нахайяна об этом османском генерале.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что указание о переименовании улицы дал мэр Анкары Мустафа Туна. Это решение было утверждено муниципальным советом столицы Турции.
Фахреддиин-паша (Омер Фахреддин Тюрккан, Факхри-паша) был комендантом Медины в 1916–1919 годах в период арабского восстания против Османской империи. Возглавляемый им гарнизон османской армии стал последним воинским соединением, сложившим оружие перед войсками Антанты.
Временный поверенный в делах ОАЭ в Турции был вызван в турецкий МИД, где ему выразили резкую реакцию Анкары на скандальный твит министра.