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В Иране предупредили США об ответе на возможное нарушение ядерной сделки

15:2410.01.2018
(обновлено: 15:37 10.01.2018)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фотоФлаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Тегеран готов ускорить обогащение урана, если Вашингтон нарушит соглашение по иранскому атому, заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Участинца акции протеста на территории Тегеранского университета, Иран. 30 декабря 2017
© AFP 2017 / STR
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Ранее представитель госдепа США сообщил, что Вашингтон в пятницу, 12 января объявит о том, продлят ли США режим снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В преддверии этого решения глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в Москву и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной сделки со странами-посредниками в заключении соглашения.

По словам Камальванди, со стороны президента США поступают противоречивые новости о продлении режима снятия санкций с Ирана. Однако если продление режима снятия санкций не произойдет, это станет нарушением СВПД и Иран предпримет необходимые шаги, отметил он.

"Важно, что мы должным образом готовы к любым обстоятельствам таким образом, что если вышестоящее руководство примет решение относительно ядерной активности, в особенности ускорения обогащения (урана — ред.), у нас будет такая готовность", — заявил Камальванди телеканалу IRIB.

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© AFP 2017 / Carlos Barria
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"В докладах, представленных вышестоящим чиновникам страны, мы сообщали, что ОАЭИ способна в несколько раз ускорить деятельность в ядерной сфере, чем это было до СВПД, в особенности в сфере обогащения", — добавил замглавы организации.

Он также сообщил о телефонном разговоре главы ОАЭИ Али Акбара Салехи с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано, в котором иранский чиновник предупредил, что нарушение Соединенными Штатами ядерной сделки может привести к уменьшению сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

Россия, Германия, Франция и Британия — переговорщики, которые вместе с Ираном, США и Китаем вырабатывали сделку. Пришедший к власти в январе 2017 года американский лидер Дональд Трамп поставил будущее соглашения под вопрос.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Vasily Krysin
России нет никакого смысла участвовать в антииранских санкциях. Даже более того, в интересах России рассмотреть вопрос о передаче Ирану технологии ракетной и ядерной отрасли, для восстановления баланса сил в регионе. Израиль со своей ядерной программой и агрессивной политикой нуждается в равноценном факторе сдерживания.
15:43
10.01.2018
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