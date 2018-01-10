Политолог предположил, сколько продлится противостояние властей в Молдавии

КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Ситуация, когда вместо президента Молдавии Игоря Додона те или иные решения будет утверждать спикер парламента или премьер страны, может продлиться вплоть до выборов депутатов в 2018 или 2019 году, заявил РИА Новости в среду политолог Корнелиу Чуря.

В конце осени 2018 года истекает мандат парламента Молдавии. Выборы в высший законодательный орган страны, как ожидается, могут состояться либо осенью 2018 года, либо в начале 2019 года.

"Сегодня были приняты в обход президента назначения членов правительства и утвержден закон об изменении Кодекса о телевидении и радио. У Додона сейчас больше нет возможностей противостоять этим решениям парламента, и он не может воспрепятствовать этому своим повторным нежеланием промульгировать (утверждать – ред.) эти законы", — сказал эксперт.

По словам Чури, некоторые утверждают, что президенту стоит поднимать "протестную волну", но на самом деле, как считает политолог, "это будет, скорее всего, капканом для молдавского лидера".

Как считает политолог, "в принципе ничего экстраординарного не происходит – президент борется и продолжает бороться, используя те возможности, которые у него есть в наличии".

"Как мне кажется, он даже несколько перебарщивает, так как всё, что он делает, можно рассматривать как нарушение конституции. Но, с другой стороны, у власти нет возможности наказать президента за нарушение конституции. Импичмент по его отставке, скорее всего, не даст желаемых результатов", — сказал Чуря.

Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации парламентское большинство "пользуется такими ухищрениями, которые в принципе можно рассматривать, как в рамках закона, так как они были апробированы Конституционным судом". "В принципе это является наказанием президенту за его нежелание действовать в соответствии с конституцией. То есть ситуация не экстраординарная и не критичная, может длиться вплоть до предстоящих выборов таким способом", — добавил Чуря.

При этом эксперт подчеркнул, что говорить о политическом кризисе в Молдавии нельзя, так как нет никакого блокирования на институциональном уровне, все находится в рабочем состоянии.

Ранее в среду спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента подписал декреты о назначении семи новых членов правительства — вице-премьера по евроинтеграции Юрия Лянкэ, вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, главы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Светланы Чеботарь, министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича, министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски, а также министра юстиции Александра Тэнасе.