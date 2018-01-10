В Китае учительница с "боем" защищала вход в поезд из-за опаздывающего мужа

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В китайском городе Хэфэй школьная учительница заблокировала двери скоростного поезда и не давала ему уехать из-за опаздывающего мужа, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем до Гуанчжоу. На видео женщина на глазах у дочери спорит с сотрудниками станции, стоя в дверном проеме. Она говорит им, что отойдет, когда придет ее муж.

В какой-то момент ее выталкивают на перрон. Женщина падает, но в последний момент не дает дверям закрыться и возвращается на исходную позицию.

По данным СМИ, супруги опоздали на поезд, потому что перепутали вокзал. Учительница и ее дочь успели вовремя, а мужа задержали на пункте проверки билетов.

В итоге все семейство пустили на поезд. Однако после того, как скандальный видеоролик стал вирусным в китайских социальных сетях, женщину отстранили от работы в школе в Хэфэе.