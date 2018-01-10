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США и Россия движутся к закрытию информационного поля, считает эксперт

14:5310.01.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фотоМолодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ограничительные меры властей США и аналогичные ответные меры российских властей ведут обе страны к постепенному закрытию информационного пространства друг для друга, в Вашингтоне не заинтересованы в открытом обмене информацией и налаживании диалога с Москвой, считает ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Отношения России и США по-прежнему оставляют желать лучшего, заявил Песков

В среду стало известно, что минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Свое решение обязать RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента власти США мотивируют тем, что в соответствии с FARA этот статус должны получать все, осуществляющие "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов.

В конце 2017 года минюст зарегистрировал по FARA и внес в соответствующий список Reston Translator, транслирующую программы российского агентства Sputnik, а также внес телеканал RT America в список иностранных агентов. Компания Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение о возможности регистрации в качестве иностранного агента. В ответ на притеснения российских медиа президент Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Пока Минюст включил в соответствующий список девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".

"Я думаю, что мы идем к закрытию информационного поля друг для друга. Если проводить исторические параллели, то это очень напоминает 1920-1930 годы, когда Запад глушил радиостанции Коминтерна, Советского Союза. Думаю, что на этом новом витке мы возвращаемся в те времена", — заявил Фененко РИА Новости.

Здание посольства России в США, Вашингтон
© AFP 2017 / Chris Kleponis
Мнение: США не смогут повлиять на выборы в России, даже если очень захотят
По его словам, действия США "абсолютно логичны", если учитывать, что Вашингтон воспринимает Москву как своего "противника".

"США как были главным противником по совокупности ресурсов, так и остаются. Мы – единственная страна, которая может их уничтожить, вести с ними войны обычными вооружениям, поэтому мы их главный противник. Американцам диалог с нами не нужен, они нас воспринимают как своего врага, почему они должны вести со своим врагом диалог?" — заявил он.

По его словам, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, "пока Россия не даст жесткого ответа".

"США будут продолжать давление. Это (ограничительные меры) система пробных камней. Американская культура не знает европейской системы жеста доброй воли, она строится на принципе: или ты слаб и молчишь и если молчишь, то ты слаб, и надо давить дальше, а когда ты можешь дать ответ, тебя уважают. Ответ (Москвы) должен быть симметричным, возможно, чуть пожестче", — заявил эксперт.

Он также допустил возможность, что следующим шагом в противостоянии двух стран в информационном поле "будет постепенное разукрупнение интернета на национальные сектора".

"Постепенно мы будем приходить к тому, что, как в 19 веке можно было спокойно читать английские газеты в Петербурге, а русские в Лондоне, а в начале 20 века уже это закончилось", — пояснил Фененко.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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x11k68
действия США "абсолютно логичны", если учитывать, что Вашингтон воспринимает Москву как своего "противника".

А Москва думает видеть друзей в Вашингтоне? Это наивность или глупость ( мягко сказано)?
16:08
10.01.2018
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