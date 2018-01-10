Финнов из приграничного с РФ города спросят о желании учить детей русскому

ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — РИА Новости. Опрос родителей учеников пятых классов школ приграничного с Россией финского города Лаппеенранта о возможности выбора для изучения второго иностранного языка пройдёт весной, рассказала представитель департамента образования мэрии города Лаппеенранта Мари Рутина.

Ранее министерство образования страны разрешило с осени 2018 года начать языковой эксперимент, по замене обязательного изучения шведского языка другим иностранным языком. Для изучения можно выбрать русский, французский, немецкий или испанский языки. Шведский язык – второй официальный язык в Финляндии наравне с финским. В школьную программу в Финляндии также включено изучение английского языка.

"Опрос родителей позволит понять интерес – в какой школе нужно проводить эксперимент – и подать заявку в министерство образования", — рассказала Рутина в интервью газете Lappeenrannan Uutiset.

Совет по делам детей и молодежи Лаппеенранты обсудит этот вопрос на своем заседании 6 февраля 2018 года. Города и муниципалитеты должны информировать министерство образования об участии в эксперименте до 23 февраля.

Ранее об интересе к участию в эксперименте говорили в департаменте образования соседнего с Лаппеенрантой города Иматра.

Лаппеенранта – город и муниципалитет в Финляндии, в губернии Восточная Финляндия, в 25 километрах от российско-финской границы, в 65 километрах от Выборга. Население городского муниципалитета составляет 72 тысячи человек. По разным данным, в городе проживает от 5 до 10 тысяч русскоязычных жителей.