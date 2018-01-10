Акция протеста на границе между Украиной и Польшей

Акция протеста на границе между Украиной и Польшей

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Митингующие перекрыли дорогу к четвертому пункту пропуска на границе Украины с Польшей — "Краковец". Об этом в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, в акции участвуют 30-40 человек. Они ограничили движение на автодороге "Краковец — Львов" в районе села Роснивка Яворовского района.

Депутат уточнил, что митингующие заблокировали пешеходный переход. При этом они пропускают людей с детьми и рейсовые автобусы.

Ранее активисты заблокировали дорогу к пунктам пропуска "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне" во Львовской области и "Ягодин" в Волынской.

Участники акций выступают против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с начала года. Они предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро). При этом их вес не должен превышать 50 килограммов.

Эти нормы действуют для тех, кто покинул Украину более чем на 24 часа и въезжает в страну не чаще одного раза в течение трех суток.

Поправки в Налоговый кодекс президент Петр Порошенко подписал в декабре. Закон призван создать условия для сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.