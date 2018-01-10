В Совфеде заявили о продолжающихся попытках США вмешиваться в дела России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия должна открыто заявлять о фактах вмешательства США во внутренние дела России, в избирательный процесс на всех международных площадках, включая Совбез ООН, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Посольство РФ предостерегло США от попыток вмешаться в российский избирательный процесс, сомнения Вашингтона в демократическом характере предстоящих выборов президента РФ в диппредставительстве назвали несостоятельными.

"США продолжают циничную политику двойных стандартов, попытки вмешаться в наши внутренние дела, в избирательный процесс. И это только начало", — сказал Джабаров.

По его мнению, чем ближе будет дата выборов — 18 марта, тем сильнее будет давление Вашингтона.

"Россия должна отвечать, не оставляя без внимания любой их выпад. Открыто заявлять о фактах вмешательства США в наши внутренние дела, в избирательный процесс на всех международных площадках, включая Совбез ООН", — сказал сенатор.