Президент Молдавии прокомментировал назначение министров вопреки его мнению

КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что назначенные вопреки его мнению глава МИД и еще шесть членов правительства не обладают необходимой легитимностью.

Ранее в среду спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента подписал декреты о назначении семи новых членов правительства — вице-премьера по евроинтеграции Юрия Лянкэ, вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, главы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Светланы Чеботарь, министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича, министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски, а также министра юстиции Александра Тэнасе.

"Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних правительств", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным возмущение народа. "Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций", — сказал Додон.

Президент добавил, что "любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под вопрос результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными".

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии ранее заявила, что намерена на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства.