МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Учителям грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем запретили называть учениц "девочками", чтобы не обидеть трансгендеров, сообщает Daily Mail.

В адресованном родителям письме директор Стефани Джилл написала, что школа отреагировала на вызовы, с которыми сталкиваются студенты, ставящие под вопрос свою гендерную идентичность или не отождествляющие себя с девочками.

Учителям в общении с учащимися предписано использовать слово "студенты". При этом из названия школы слово "девочки" убирать не будут.

По данным Daily Mail, некоторые местные жители негативно отреагировали на нововведение.

"Когда я открыл письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажется немного ненормальным", — заявил один из родителей.

"Это нелепо. Мы живем во времена, когда мы должны уважать взгляды людей, и если у кого-то есть проблемы, связанные с гендером и сексуальностью, мы должны это понимать. Но девочек нужно называть девочками", — считает местный житель.

"Посыл хороший, но к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, нужно относиться с уважением, не меняя английский язык, дабы приспособиться под них", — отметил представитель инициативной группы "Кампания за настоящее образование" Крис МакГоверн.