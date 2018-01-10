Украинский телеканал оспорил внесение актера Добронравова в "черный список"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Украинский телеканал "1+1" оспорил в Окружном административном суде Киева включение российского актера Федора Добронравова в список лиц, "угрожающих безопасности Украины", сообщила в среду пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску ООО "Телекомпании "Студия 1+1" к министерству культуры Украины и государственному агентству Украины по вопросам кино", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным суда, истец просит суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера. Первое судебное заседание запланировано 15 февраля.