Клинцевич оценил новую ядерную доктрину США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новая ядерная доктрина США и модификация их баллистических ракет не в состоянии изменить стратегическое соотношение сил в мире в пользу Штатов, заявил РИА Новости в среду первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США планируют в конце января опубликовать новую ядерную доктрину. Кроме того, США планируют модифицировать баллистическую ракету Trident морского базирования, установив на нее ядерную боеголовку малой мощности.

"Думаю, что все это очень похоже на пиар: своего рода американский ответ на успехи российского оружия в Сирии. Никакая новая ядерная боеголовка не в состоянии изменить стратегическое соотношение сил в мире в пользу США. И в гонку вооружений мы втягиваться не собираемся", — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что перевооружение нашей армии проходит по жесткому плану, и должно случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы Россия начала его серьезно корректировать. "Новая американская ядерная боеголовка ничего чрезвычайного в себе не несет", — добавил сенатор.

"В конце концов у нас есть, чем ответить. Создана поистине уникальная система ПРО, которая способна перехватить все, что летит — причем на любой высоте. На порядок мы опережаем американцев в развитии средств радиоэлектронной борьбы, за которыми будущее", — сказал Клинцевич.

По его словам, "в современной войне успех обеспечивают не ядерные боеголовки, а управление информацией и современные технологии, которыми обладает Россия".