Эксперт рассказал, с чем связан визит главы МИД Ирана в Москву

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду посетит Москву, чтобы заручиться поддержкой РФ в вопросе соглашения по иранскому атому, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Глава МИД Ирана, как ожидается, в ходе визита проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего на следующий день отправится в Брюссель, где также обсудит с главами МИД нескольких стран — посредников, урегулировавших проблему иранского атома, – Великобританией, Францией и Германией — развитие ситуации вокруг ядерной сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

Визит Зарифа в РФ и Брюссель состоится в преддверии решения администрации США по судьбе "ядерного соглашения" с Ираном, которое будет объявлено в пятницу. Эксперт поделился с РИА Новости своим мнением насчет поездки главы МИД Ирана, а также возможных тем переговоров в Москве.

"Иран стремится заручиться поддержкой России в этом отношении. Я думаю, что Россия поддержит, но США здесь играют значительную роль", — заявил Долгов, объяснив это тем, что действия США могут быть направлены против реализации соглашения, Вашингтон будет противиться его выполнению.

Эксперт считает, что негативная политика США по срыву ядерной сделки приведет к дальнейшему обострению отношений между Ираном и США, особенно в свете демонстраций протеста в Иране, в которых верховный лидер Ирана Али Хаменеи открыто обвинил США и их союзников.

"Ситуация будет обостряться, и эти соглашения по иранскому ядерному досье могут сорваться", — отметил Долгов.

Среди других тем, которые могут обсуждаться в ходе визита Зарифа в Москву, эксперт назвал и ситуацию в Сирии, поскольку существуют разногласия между странами–гарантами (РФ, Турция, Иран) перемирия в САР.

Ранее глава МИД Турции заявил, что Россия и Иран должны остановить продвижение сирийской правительственной армии в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Эксперт отметил, что Турция поддерживает ряд вооруженных исламистских группировок, в том числе тех, что ведут боестолкновения с сирийской правительственной армией в районе Идлиба, а также с территории, откуда была осуществлена атака на российскую базу Хмеймим в Сирии. В связи с этим, считает Долгов, действия сирийской армии правомерны и необходимы для того, чтобы подавить элементы этих группировок.

"Я думаю, что будут приняты какие-то решения о совместных действиях России и Ирана в этом отношении. Возможно, будут приняты решения о выработке совместной позиции в отношении заявлений турецкого МИД", — добавил он.