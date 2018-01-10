Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы Каталонии, пишут СМИ

МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы женералитета (правительства) Каталонии. Об этом договорились на встрече в Брюсселе представители двух партий — коалиции "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники.

На встрече за закрытыми дверями присутствовали сам Пучдемон, лидер коалиции "Вместе за Каталонию", и генеральный секретарь "Левых республиканцев" Марта Ровира. Лидер партии, первый номер избирательного списка "Левых республиканцев" — бывший замглавы женералитета Ориол Жункерас находится в тюрьме.

Пучдемон, в отношении которого Верховный суд выдал ордер на арест на испанской территории, предлагает провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь, сообщает агентство Efe. Кроме того, Ровира и Пучдемон договорились, что президиум парламента сформируют представляемые ими партии.

Открытым остается вопрос, каким образом будут голосовать те депутаты каталонского парламента, которые находятся в Бельгии или в тюрьме, будет ли передан их голос другим народным избранникам.

Ранее партия "Левые республиканцы" заявила, что "технические вопросы" в ближайшее время будут решать юристы парламента.

Сам Пучдемон накануне по видеосвязи с участниками конференции во французском Монпелье заявил, что хочет вернуться в Каталонию при условии получения гарантий со стороны испанской юстиции, что он не будет задержан. Запись конференции он выложил в соцсетях.

Первое заседание парламента Каталонии состоится 17 января.

Первого октября в Каталонии состоялся так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. 27 октября, основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, провозгласил независимость. После этого Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы.

Выборы состоялись 21 декабря. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.