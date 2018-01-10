Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской признал вину

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский полностью признал вину, но не раскаялся, сообщил на брифинге первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в среду.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла ее сестра. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — семь лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии. Полиция рассматривает несколько версий убийства Ноздровской.

"Я лично с ним беседовал, он (Россошанский. — Прим. ред.) свою вину признает полностью. Он признал свою вину уже после того, как был задержан, под натиском улик", — сказал Аброськин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

При этом он добавил, что Россошанский во время следственного эксперимента продемонстрировал, как убивал Ноздровскую. Аброськин отметил, что подозреваемый лично сказал ему: "Я не раскаиваюсь и раскаиваться не буду, но вину свою признаю". По словам Аброськина, изначально семья Россошанских пыталась скрыть преступление.

По данным Аброськина, экспертиза показала, что на теле убитой были обнаружены ДНК подозреваемого. Кроме того, в реке водолазы нашли возможное орудие убийства, а также вещи и части мобильного телефона убитой. Кроме того, полиция изъяла записи камер наблюдения по маршруту движения Ноздровской из Киева в село Демидов.

Он отметил, что во время отработки версий убийства Ноздровской "очереди желающих" помочь следствию не было. "Люди не желали давать показания", — сказал он.

"Я не могу сказать конкретное количество ударов, которое было нанесено, но могу сказать, больше десяти", — сказал Аброськин. Он также не исключает, что Россошанским помогали в сокрытии преступления.