Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Тунисе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МВД Туниса заявило о задержании более 200 человек, подозреваемых в вандализме и грабежах во время протестов в стране, и о ранении почти 50 полицейских.
Представитель МВД страны Халифа аш-Шибани заявил местному радио Shems FM в среду утром, что 206 человек задержаны по подозрению в вандализме, ограблениях магазинов и нападении на государственные учреждения.
"Сорок девять сотрудников служб безопасности получили ранения различной степени тяжести", — заявил аш-Шибани.
Представитель МВД рассказал в другом интервью телеканалу Nessma, что во второй половине дня во вторник протесты шли в районе аз-Зухур провинции Кассерин.
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси во время встречи с партиями и профсоюзными организациями 5 января призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность в стране, так как подобные меры необходимы для восстановления финансового баланса государственной казны и привлечения иностранных инвестиций.