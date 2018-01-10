Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Тунисе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МВД Туниса заявило о задержании более 200 человек, подозреваемых в вандализме и грабежах во время протестов в стране, и о ранении почти 50 полицейских.

Представитель МВД страны Халифа аш-Шибани заявил местному радио Shems FM в среду утром, что 206 человек задержаны по подозрению в вандализме, ограблениях магазинов и нападении на государственные учреждения.

"Сорок девять сотрудников служб безопасности получили ранения различной степени тяжести", — заявил аш-Шибани.

Представитель МВД рассказал в другом интервью телеканалу Nessma, что во второй половине дня во вторник протесты шли в районе аз-Зухур провинции Кассерин.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года начались в понедельник в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации. Ранее министерство здравоохранения Туниса подтвердило информацию о смерти одного человека в городе Тебурба на севере страны.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси во время встречи с партиями и профсоюзными организациями 5 января призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность в стране, так как подобные меры необходимы для восстановления финансового баланса государственной казны и привлечения иностранных инвестиций.