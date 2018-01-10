На украинско-польской границе начались акции протеста

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе во Львовской области Украины, сообщило интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на местную полицию.

Акции протеста проходят у КПП "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне".

В Шегини протестующие пообещали патрульным, что каждые 30 минут будут пропускать по десять автомобилей, чтобы избежать столкновений с направляющимися за границу водителями.

Митингующие выступают против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с начала года. Они предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро). При этом их вес должен составлять менее 50 килограммов.

Эти нормы действуют для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение трех суток.