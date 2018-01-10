На украинско-польской границе начались акции протеста

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Митингующие перекрыли дорогу к двум пунктам пропуска на украинско-польской границе во Львовской области Украины, сообщило интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на местную полицию.
Акции протеста проходят у КПП "Шегини — Медика" и "Рава-Русская — Гребенне".
В Шегини протестующие пообещали патрульным, что каждые 30 минут будут пропускать по десять автомобилей, чтобы избежать столкновений с направляющимися за границу водителями.
Эти нормы действуют для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение трех суток.