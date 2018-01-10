Песков ответил на присвоение имени Немцова площади в Вашингтоне

Улица Wisconsin Avenue в Вашингтоне, где находится посольство РФ в США. Архивное фото

Улица Wisconsin Avenue в Вашингтоне, где находится посольство РФ в США. Архивное фото

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал присвоение имени Немцова площади рядом с российским посольством в Вашингтоне.

"Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря", — сказал он.

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова, свидетельствуют итоги голосования.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.