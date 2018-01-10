СМИ сообщили о десяти пострадавших в ДТП в Таиланде

БАНГКОК, 10 янв – РИА Новости. Десять человек, включая восемь туристов из Казахстана, их гида и водителя, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов Hanuman World на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Водитель микроавтобуса, двигавшегося по территории парка, не справился с управлением на склоне холма, в результате чего микроавтобус врезался в дерево, говорится в сообщении. Девять из десяти пострадавших были с места происшествия доставлены в больницу Dibuk Hospital, расположенную неподалеку. Два человека получили переломы ног, еще один — перелом руки, у остальных – сильные ушибы, сообщает издание.

Основной аттракцион Hanuman World, "полет" на тросе, протянутом над джунглями, пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, в том числе у россиян и граждан стран СНГ.